Rzadko rzucam wyroki, to nie moja rola ale jej czyn to niemal to samo co mAjtczak i ten sam skutek co patus żAK wyroki powinny byc tu bezwzgledne. A tak od Sadu idzie przekaz prosze sie nie martwic Sad jest wyrozumialy, nie bedziemy pani jakos niepokoic. Niezrozumiale...