Skazana za śmierć trzech osób. Zbyt chora na więzienie, ale może leczyć
Córka znanych łódzkich lekarzy Agnieszka Z. uzyskała prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (PWZ). Zabiła na drodze 3 osoby, ma wyrok, ale siedzieć nie poszła...konkarne
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Komentarze (120)
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@kam966: A swoją droga, dlaczego NIGDY w mediach o tym nie usłyszałem? Ani drący japę wujo z Polszmaty, ani żadne Uwaga czy inne g---o? Cóż to tam broni tego tematu tak mocno???
Ale ma tez tzipe.
A wiadomo że:
Tzipa > wyrok
@P-Kek: A po ciąży depresja poporodowa, kolejna ciąża, depresja ....
No ciekawe jakby na zwykłego polaka-robaka i jeszcze płci męskiej by trafiło.
@Kojot2077: żeby podbić w jakich okolicznościach zabiła ludzi na drodze: Wiozła ciepły rosół dla swojego Chada. SKoro była gotowa złamać przepisy dla swojego księcia i potem z pogardą potraktowała tych, co zabiła, to kukoldstan to druga trafna nazwa tego kraju xD
Przecież Zbigniew Ziobro pozwolił uciec Majtczakowi.