Chwila... Jest nagranie monitoringu z 2ch sklepów. Jest potwierdzona zbieżność wyglądu a na dodatek taki kwiatek:

"Jeden z policjantów mówi: zaraz, zaraz, ja poznaję tę kobietę, ja u niej byłem na interwencji "

Szkoda że nie napisali z jakiej okazji miał u niej interwencję. O ile się orientuje policja nie robi sobie u nikogo interwencji bo im się nudzi. Może by to rzuciło jakieś światło na całą sprawę?

Babka twierdzi że w Pokaż całość