Kobieta trafiła do aresztu, bo przypominała złodziejkę. Chamstwo w Państwie.
W naszym kraju można zostać skazanym za wygląd mówił Przemysław Talkowski w pierwszym odcinku Chamstwa w Państwie. Policja jest niewzruszona, przekazuje sprawę do sądu. I co robi sąd? Wierzy policjantom i sprawdza, że w dowodzie osobistym to pani Edyta wygląda tak, jak ta kobieta na nagraniubeconase
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Komentarze (31)
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"Jeden z policjantów mówi: zaraz, zaraz, ja poznaję tę kobietę, ja u niej byłem na interwencji "
Szkoda że nie napisali z jakiej okazji miał u niej interwencję. O ile się orientuje policja nie robi sobie u nikogo interwencji bo im się nudzi. Może by to rzuciło jakieś światło na całą sprawę?
Babka twierdzi że w
Oddalenie wniosku dowodowego obrony i cyk.
Masz wniosek dowodowy, że to nie Ty? I co z tego