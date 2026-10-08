Temperatura powierzchni oceanów bez biegunów też osiągnęła w tym roku max w rejestrowanej historii (tam są dane z 45 lat).



Swoją drogą to tam jest temperatura wody 30 C... Zgaduję 100% wilgotności. Czy w ogóle da się płynąć statkiem bez klimatyzacji w takich warunkach? Jak jest z nami jakiś marynarz to niech się wypowie :-)