El Niño - rekordowa temperatura
Rekordowa temperatura oceanu w obszarze "Niño 3.4" i dalej rośnie...kwanty
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Rekordowa temperatura oceanu w obszarze "Niño 3.4" i dalej rośnie...kwanty
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Komentarze (39)
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Swoją drogą to tam jest temperatura wody 30 C... Zgaduję 100% wilgotności. Czy w ogóle da się płynąć statkiem bez klimatyzacji w takich warunkach? Jak jest z nami jakiś marynarz to niech się wypowie :-)
@Pepege: Nowy obowiązek? Normalnie nie można srać?
@LaaN: Są 3 możliwości. Łagodna zima, ostra zima oraz, uwaga, nie zgadniesz...