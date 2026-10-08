Sejm przegłosował ustawę o cenzurze internetu
Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści publikowanych w internecie. Tusk: "Potrzebne przepisy przeciw mowie nienawiści".60groszyzawpis
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Komentarze (82)
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Opcje są dwie albo pisana na kolanie na szybko. Albo co bardziej prawdopodobne. Była już wcześniej przygotowaną i rząd czekał na pretekst by ją przepchnąć.
A te sytuacje zostały nagłośnione tak mocno by ten pretekst dać.
@Cyfrowy_Analityk: To dość oczywiste.
Pamiętam jak była II tura wyborów prezydenckich. Platforma miała 14 dni żeby popchnąć jakakolwiek ustawę do przodu, choćby tylko pierwsze glosowanie, pokazać że na serio chcą zmian.
Przez 14 dni jedyne czym się zajmowali to tworzeniem hejtu,zero ustaw
Natomiast nie rozumiem lewactwa, które sra ze szczęścia nad tą ustawą. Zdajecie sobie sprawę, ze za rok będzie rządził PiS i wtedy to wy możecie być na cenzurowanym?
@MarciNo75: To jest niestety katastrofa. To nie jest pierwsza ustawa, gdzie nasi odklejeni rządzący chcieli dokręcić śrubę. Ja poważnie nie wiem czy Donek jest tak odklejony, że myśli że u nas takie rzeczy jak przykładowo w UK przejdą czy o co chodzi. Bo to, ze on na 100% wie, że kolejnych wyborów nie wygra to jest jasne.
Raczej: Potrzebne przepisy przeciw mowie niewygodnych treści...