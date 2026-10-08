Drogie wykopki nie zauważyliście jedne zasadniczej rzeczy. "Jeszcze dziś rząd przyjmie ustawę". Nikt nie zadał sobie pytania skąd on ona jest?

Opcje są dwie albo pisana na kolanie na szybko. Albo co bardziej prawdopodobne. Była już wcześniej przygotowaną i rząd czekał na pretekst by ją przepchnąć.

A te sytuacje zostały nagłośnione tak mocno by ten pretekst dać.