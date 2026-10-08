Tak fajnie to wygląda tylko dalekoidące implikacje z tego są raczej atomowe dla obu stron - obecne LLMy są w stanie klonować potężne pakiety od dostawców rzędu Adobe czy Autodesk czy też całe finalne gry/silniki.Albo to się skończy legislacyjnym sprintem aby tego zabronić albo cały rynek będzie szedł w stronę streamowania aby odbiorca końcowy miał dostęp do programu czy gry tylko w formie streamowanego video aby zapobiegać kopiowaniu.