Facet przerobił Diablo 1 na grę z perspektywy pierwszej osoby.
Wyszło to całkiem nieźle. Ciekawostką jest, że gra leci ( z drobnymi wyjątkami) na oryginalnym kodzie, a zmienia się tylko perspektywa.klempa
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Wyszło to całkiem nieźle. Ciekawostką jest, że gra leci ( z drobnymi wyjątkami) na oryginalnym kodzie, a zmienia się tylko perspektywa.klempa
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Komentarze (10)
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I tak, trochę z przypadku powstał gatunek gier ARPG.
Tak fajnie to wygląda tylko dalekoidące implikacje z tego są raczej atomowe dla obu stron - obecne LLMy są w stanie klonować potężne pakiety od dostawców rzędu Adobe czy Autodesk czy też całe finalne gry/silniki.
Albo to się skończy legislacyjnym sprintem aby tego zabronić albo cały rynek będzie szedł w stronę streamowania aby odbiorca końcowy miał dostęp do programu czy gry tylko w formie streamowanego video aby zapobiegać kopiowaniu.