Notowany za d---i wcześniej. Pewnie trawka. U młodych moze powodować psychozy i rozwój chorob psychicznych

Znajomi w czasach szkoły średniej palili to nie chciało im się umyć garnka po parówkach przez tydzień, co dopiero żeby im się chciało myśleć i planować zrobienie z4m4chu w szkole... Bardziej planowali z4m4ch na lodówkę w celu jej opróżnienia.