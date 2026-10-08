Zarzuty dla nożownika z Ostrołęki. Ładunek w jego plecaku miał dużą siłę rażenia
"Dziewięć zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie usłyszał 19-latek, Jakub Z., który w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem 9 osób. Jeszcze w czwartek ma być skierowany do sądu..."paramedix
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Komentarze (43)
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Nie, no, jak się przeprosili i podali sobie ręce, to sprawa załatwiona. Nieważne, kto zaczal. Można się rozejść.
@xkajteqx:
Znajomi w czasach szkoły średniej palili to nie chciało im się umyć garnka po parówkach przez tydzień, co dopiero żeby im się chciało myśleć i planować zrobienie z4m4chu w szkole... Bardziej planowali z4m4ch na lodówkę w celu jej opróżnienia.
Mój dawny znajomy też sobie popalał, a teraz ma co