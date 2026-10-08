Ustawa o zabezpieczeniu społecznym artystów została przegłosowana.
Sejm przegłosował kontrowersyjną ustaw Cienkowskiej (Polska2050) o zabezpieczeniu społecznym osób artystycznych. Kibicujecie Nawrockiemu żeby zawetował ustawę?alibaski
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Komentarze (21)
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Do czego to doszło... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: Sam jestem zdziwiony. Co za powalone czasy :D
Bede pierwszy raz kibicowal wetomatowi zeby zrobil to na czym zna sie najlepiej :D
Z górnikami jest przynajmniej taki plus, że w-------a psiarni od czasu do czasu, a te wszystkie aktorskie mendy to takie klakiery na zawołanie władzy.
Chyba wstydzą się nazywać artystami. Przynajmniej tyle.
Zrobione jestem artystą, gdzie wysłać numer konta?