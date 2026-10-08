Harcerze w Białej Podlaskiej sami remontują stary dom na harcówkę.
Moja córka jest w ZHR w Białej. Dzieciaki dostały zrujnowaną chałupę na stanicę i robią co mogą własnymi rękami, ale brakuje im kasy na materiały do wykończenia wnętrza. Sami tego nie udźwigną. Pomóżmy im postawić tę bazę, aby mogli z niej korzystać jak najszybciej. Będę wdzięczny za wykop i piątaka3aran
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Komentarze (54)
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"Ponad 100 osób z Białej Podlaskiej na co dzień
Ponad 200 osób na wydarzeniach regionalnych: z bazy na biwaki, kursy zastępowych i szkolenia.
Cały Okręg Lubelski ZHR: stanica stanie się nowym punktem na mapie województwa."
no to jak ponad 100 osób będzie korzystało to tak ciężko wyłożyć po 500 zł?
jak w tym kraju ma być lepiej jak dzieci już od najmłodszych lat uczoną są żebractwa
Nie wolno nic im dawać.
gdy ja byłem w wieku podstawówkowym czy gimnazjalnym nie mieliśmy kompletnie nic do roboty oprócz szlajania się po osiedlu czy placu. Niech mają swoje i dbają o to. I niech służy kolejnym pokoleniom.
@powsinogaszszlaja: kościółekowi nawet harcerzy udało się podzielić Mistrzostwo.
#bekazkatoli
Jakiś czas temu jakiś pato freakfighter założył zbiórkę na rachunki i mieszkanie xD i ludzie mu chyba 5 kafli wpłacili.
Każdy ma prawo sobie zrobić zrzutkę, każdy ma prawo wpłacić na co mu się podoba i nie widzę w tym nic złego.
Jałmużna to byłoby jakby źebrali "dej" i "zrób za nas", a oni pojechaliby tam chlać na gotowe.
A oni tutaj poświęcają czas, energię, pewni też swoje pieniądze (bo za 10 koła, które zbiorą domu nie wyremontują), po to, aby potem mogli z niego korzystać. Jak dla mni tu jest duża wartość wychowawcza i mija się to z "poleganiem na jałmużnie".
W każdym społeczeństwie pomaganie drugiej osobie jest ważne. Pomagania
Organizacje skautowe są bardzo fajne - mają swoją misję w rozwijaniu fizycznym i duchowym człowieka. Na serio nie widzę nic w tym złego.
Skoro chcą zrobić sobie zbiórkę, aby łatwiej im było wyremontować dom, który potem będzie im służyć? To co w tym złego? Nikt nikogo nie przymusza do dawania pieniędzy.
Tym bardziej w obecnych czasach, gdzie młodzież często siedzi tylko w telefonach i realcje ogranicza