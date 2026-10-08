Kto będzie korzystał ze stanicy:

"Ponad 100 osób z Białej Podlaskiej na co dzień

Ponad 200 osób na wydarzeniach regionalnych: z bazy na biwaki, kursy zastępowych i szkolenia.

Cały Okręg Lubelski ZHR: stanica stanie się nowym punktem na mapie województwa."



no to jak ponad 100 osób będzie korzystało to tak ciężko wyłożyć po 500 zł?

jak w tym kraju ma być lepiej jak dzieci już od najmłodszych lat uczoną są żebractwa