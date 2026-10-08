Operacje Rosji w Europie. Microsoft potwierdza: Polska atakowana najczęściej
Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów przez Rosję podał Microsoft w najnowszym Digital Defense Report. Nasz kraj zajął również jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem odnotowanych incydentów.Miantonomo
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Komentarze (43)
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@LadySandra: chyba NSA a nie Microsoft
5 trafiłoby w bota.
3 trafiłoby w ruską onucę.
1 trafiłby w multi Szmateckiego.
1 trafiłby nic niewinnego wykopka który siedzi na Mirko i nikomu nie szkodzi.
W tytule artykułu: "Polska najczęściej atakowanym krajem".
W opisie znaleziska, za wstępem artykułu: "Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów", "jedno z czołowych miejsc w Europie".
W treści artykułu: "w dziesiątce najczęściej atakowanych krajów w Europie", "nasz kraj zajął 10. miejsce", "w kontekście światowym Polska znalazła się na 33. miejscu".
Później w treści dali USA na pierwszym miejscu, Izrael na drugim, ale wg tego samego raportu na pierwszym faktycznie jest USA, ale na