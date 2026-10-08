Chcecie mi powiedzieć że jesteśmy atakowani przez naszych BRACI ROSJAN? przecież oni nigdy by tego nie zrobili! są naszymi braćmi słowianami! przyjaciółmi! sojusznikami! a tacy się wspierają! pomagają! to jest na pewno jakaś lewacka propaganda bo to są bez cienia wątpliwości fałszywe informacje!



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