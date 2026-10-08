Dzieje się to o czym mówi się już jakoś od 2 lat. Jesteśmy w okresie przejściowym gdzie z pomocą AI i odrobiną inicjatywy można zrobić wszystko i na tym zarobić. Za kilka kolejnych lat takie oprogramowanie będzie powstawać na strzała i wszystkie drogie CADy i eksperckie programy będą dostępne za darmo albo po prostu internalizowane przez modele bo nawet obecnie AI radzi sobie z nimi lepiej niż ludzie więc interfejs graficzny nie Pokaż całość