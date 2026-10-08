Przy pomocy ai powstał darmowy klon Photoshopa i całego pakietu Adobe.
Orginalny wpis znikł już z reedita, ciekawe kiedy Adobe złoży pozew. To jak potoczy się ten przypadek może zdefiniować na nowo przyszłość zamkniętego oprogramowania.Knaga90
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Komentarze (38)
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@yasioo111: To jest k---a to! Mam legalny kupiony PS, po formacie kompa instaluję od nowa i d--a. Kup se pan nowy. Wróć...zasubskrybuj! Z Autocadem to samo.
-klon Windowsa
-bez zbędnego syfu, działający jak należy.
to ma być w końcu klon czy nie?
@ZawodowyMacherOdLosu: chyba nigdy nie pracowałeś z generowanym przez AI kodem, jeżeli tak uważasz.
https://github.com/storytold
Też cwaniaki są w tym adobe (tu bym coś napisał jakie ale no szkoda mieć 100 prokuratorów na głowie) - od kiedy generacja pewna przestała robić "darmowego" adobe to nagle nie można kupić taniej kluczy na miesiąc.
Niech giną