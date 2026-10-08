50 groszy za kilogram jabłek przemysłowych, fatalna sytuacja sadowników
50 gr/kg za jabłka przemysłowe nie ma dziś uzasadnienia w sytuacji na rynku mówi Mirosław Maliszewski. Oskarża zakłady przetwórcze.Perke
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50 gr/kg za jabłka przemysłowe nie ma dziś uzasadnienia w sytuacji na rynku mówi Mirosław Maliszewski. Oskarża zakłady przetwórcze.Perke
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Komentarze (51)
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Nie wiem o czym on mówi. Zakłady przetwórcze chcą kupić jak najtaniej, co w tym dziwnego? I skoro ludzie im sprzedają, to znaczy, że jednak są chętni. On by pewnie chciał regulacji państwowych...
To weź sobie te spady i inne zgniotki na swoją paletę, ustaw się busem na straganie w pipidówie i handluj za ile tylko chcesz.
Tylko wtedy nagle się okazuje, że za te twoje jabłka to po pierwsze ty sobie zawołasz 10x tyle, po drugie mało kto kupi, a po trzecie ci zgniją na pace bo nagle okaże się, że wyprodukować surowiec, a