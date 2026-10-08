oho, po raz kolejny odeklejeni sadownicy mają ból d--y xD

To weź sobie te spady i inne zgniotki na swoją paletę, ustaw się busem na straganie w pipidówie i handluj za ile tylko chcesz.

Tylko wtedy nagle się okazuje, że za te twoje jabłka to po pierwsze ty sobie zawołasz 10x tyle, po drugie mało kto kupi, a po trzecie ci zgniją na pace bo nagle okaże się, że wyprodukować surowiec, a Pokaż całość