Transferują wielkie zyski z Polski? Gigant odpowiada na apel Brzoski
DHL oburza się i odpowiada Rafałowi Brzosce że płaci wszystkie należne podatki w Polsce. Niemiecki DHL w 2024 r. zapłacił od 3 mld zł przychodów raptem 11 tys. zł. Po burzy w tej sprawie, przy przychodach 2,5 mld zł za 2025 r. z rynku e-commerce, zapłacił 130 tys. zł. Właściwie zero, niewieleairaG
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Komentarze (38)
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Nich spróbują w Chinach to zrobić.
Ja kiedyś pracowałem dla firmy człowieka z TOP 10 najbogatszych Polaków. Przyjechał jego regionalny i zdziwiony, że ja VAT (za swoją firmę) będę płacił (czasy jeszcze papierowe). A rok
No i wiadomo obnizyć podatki na tyle żeby bigtechowi i każdemu kto chce kawałek naszego toru opłacało się biznes orowadzić "tu a nie tam"
@SHOGOKI: to tylko dla zwykłego polaka przedsiębiorcy, który musi z---------ć na ten b----l. Dla pana niemca to ulga 60% się znaijdzie i 90% ulgi podatkowej może być
Nie widzę problemu, cała "Załoga W" pewnie nie widzi problemu.
DHL zapłaciłby wtedy 55mln zamiast 11 tysi.
Nie musi być dla każdej branży, ale dla handlu czy przesyłek jak widać powinien być.
Banki dostały podatek od nadwyżki sumy wartości aktywów 0,44%, kwotę wolną 4mld, płacą i kwiczą.
Wielokrotnie pisałem, że nie ma się co cieszyć, że zagraniczne firmy zastępują polskie, ale wykopowi eksperci zwyzywali mnie tylko za pisanie prawdy.
I jaka polską firmę zastąpiło DHL?
Bo tu jest mowa tylko o opodatkowaniu.
czytaj Inpost zarobił miliardy na Polakach, gdyby dali im umowy o pracę i normalne warunki pracy to firma by zbankrutowała w kilka dni
Ciekawe tłumaczenie. Inpost też stawia nowe paczkomaty itp i jakoś podatki płaci. Przypadek?