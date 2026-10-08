Nieczysta gra jest po obu stronach. Jaki rodzaj umowy mają pracownicy DHL i InPost. Ile pracują godzin. Jakie mają benefity z pracy. W jakim tempie pracują. I gdzieś tam jest kto ile cit zapłacił. Nie bronię DHL. Ale te hasełka są trochę naciągane.



Ja kiedyś pracowałem dla firmy człowieka z TOP 10 najbogatszych Polaków. Przyjechał jego regionalny i zdziwiony, że ja VAT (za swoją firmę) będę płacił (czasy jeszcze papierowe). A rok Pokaż całość