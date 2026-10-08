ogłoszenie o pracę zamieszczone przez Powidoki:

"Szukam osób baristycznych do pracy w bistro/kawiarni w budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej (plac Defilad)""



"Bynajmniej" są inkluzywni i ogłoszenie zgodnie z nowo wprowadzonym prawem napisali. A przekręty na najmie? A kto by się tym przejmował. Na co to komu potrzebne.