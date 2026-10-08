1000zł czynszu za kwarianię w MSN. Najemca wyłoniony bez przetargu.
Najemca wyłoniony bez przetargu zarabia na niego w dwie godziny. Spółka Powidoki płaci Muzeum Sztuki Nowoczesnej jedynie 1000 zł brutto czynszu miesięcznie, z mediami i sprzętem w cenie. Goście piją latte za 18 zł przy stolikach po dawnym bistro Rumory. Muzeum twierdzi, że to nie kawiarnia, a stoiskokoboji
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Komentarze (19)
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Tam rocznie to przewija się tak koło 500K ludzi.
A wiesz kto do takich miejsc lubi chodzić?
Snoby, uduchowione Julki z bogatych domów, ogólnie ludzie którzy wyżej srają niż dupę mają i pójdą do tej kawiarni tylko po to żeby pstryknać foto na insta ciasta które tam zostało im podane i otagować #museumsztukinowoczesnei
No nie gadaj że nie.
A nie łyse feministki bijące dildosami rudego Chińczyka polewanego mlekiem z rodzynkami, albo jakaś debilka chłostajaca masło na podłodze czy jakieś inne p------e rzeczy.
"Szukam osób baristycznych do pracy w bistro/kawiarni w budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej (plac Defilad)""
"Bynajmniej" są inkluzywni i ogłoszenie zgodnie z nowo wprowadzonym prawem napisali. A przekręty na najmie? A kto by się tym przejmował. Na co to komu potrzebne.