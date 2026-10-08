Potrzebowałem kilku dni na odpoczynek, ale spieszę z updatem kwasu, jaki wrzuciłem trochę ponad miesiąc temu. W skrócie: PKO Półmaraton Olsztyn zaproponował medal będący AI slopem z koszmarnymi błędami. Oryginalna historia i szczegóły tutaj.
Mimo skarg, zmieniona została tylko jedna strona medalu… na kolejny AI slop, wciąż został jeden błąd (Olsztyn ma 16 jezior), w dodatku jeśli mnie oczy nie mylą to nawet napisom brakuje symetrii. Gratis: odpadająca farba, bo kto by tam się przejmował odpowiednim zabezpieczeniem.
Warto przypomnieć: urzędnicy zapowiadali, że dopilnują organizatora, żeby projekt został zmieniony. Dotarł do nich lokalny portal @olsztyn.com.pl Link do ich komentarza w oryginalnym wpisie tu.
Podobnie twierdził przedstawiciel PKO @EkspertPKO, komentarz tutaj.
Wrzucam ten post kronikarskim obowiązkiem updatu, ale szczerze mówiąc to moje rozczarowanie zachowaniem urzędników i włodarzy miasta chyba sięgnęło zenitu i łapie mnie pełna demotywacja. Ostatecznie nie chodzi nawet o zmianę medalu, a o nastawienie do mieszkańców.
W końcu co ma się zmienić skoro bieg się odbył i mimo sprzedaży niecałych 20% pakietów, wtopy medalowej i medialnej, sukces został już odtrąbiony?
Co ma się zmienić skoro Olsztyn aktualnie wydaje niemały hajs na reklamy z AI dzikami? Kojarzycie problem z dzikami? No to w Olsztynie ktoś wpadł na pomysł, że to świetna reklama:
Wręcz oblepił tym jeden autobus i uważa to za atrakcje. To nie żart: (Btw, kojarzycie, gdzie lubiano nadużywać frazę “Komu przeszkadza…”?)
Poziom aktualnych władz jest tak niski, że ostatnio wręcz… pojechali tym busem do blokowisk sąsiednich gmin i “przekonywali” tamtejszych mieszkańców, żeby ci chcieli się przyłączyć do Olsztyna. Najwidoczniej tak nam się pali w budżecie, że trzeba się posuwać do akcji tak niskich lotów. Trochę więcej kontekstu we wpisie na mirko.
Sorki, ulało mi się, ale musiałem wylać swoje żale, bo mnie krew zalewa jak widzę, co te k***y robią z moim miastem.
Komentarze (26)
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@revoolution: Myślę, że jednak ochrzczenie Olsztyba miastem 15 jezior zamiast 16 to mała wtopa
@ATAT-2: jedno się wysuszy i postawi się osiedle "nad jeziorem"
( ͡° ͜ʖ ͡°)
“Dzika przyjemność” to nie jest coś, czego oczekują od miasta ludzie wybierający sobie miejsce do zamieszkania.