Potrzebowałem kilku dni na odpoczynek, ale spieszę z updatem kwasu, jaki wrzuciłem trochę ponad miesiąc temu. W skrócie: PKO Półmaraton Olsztyn zaproponował medal będący AI slopem z koszmarnymi błędami. Oryginalna historia i szczegóły tutaj.

Mimo skarg, zmieniona została tylko jedna strona medalu… na kolejny AI slop, wciąż został jeden błąd (Olsztyn ma 16 jezior), w dodatku jeśli mnie oczy nie mylą to nawet napisom brakuje symetrii. Gratis: odpadająca farba, bo kto by tam się przejmował odpowiednim zabezpieczeniem.

Warto przypomnieć: urzędnicy zapowiadali, że dopilnują organizatora, żeby projekt został zmieniony. Dotarł do nich lokalny portal @olsztyn.com.pl Link do ich komentarza w oryginalnym wpisie tu.

Podobnie twierdził przedstawiciel PKO @EkspertPKO, komentarz tutaj.

Wrzucam ten post kronikarskim obowiązkiem updatu, ale szczerze mówiąc to moje rozczarowanie zachowaniem urzędników i włodarzy miasta chyba sięgnęło zenitu i łapie mnie pełna demotywacja. Ostatecznie nie chodzi nawet o zmianę medalu, a o nastawienie do mieszkańców.

W końcu co ma się zmienić skoro bieg się odbył i mimo sprzedaży niecałych 20% pakietów, wtopy medalowej i medialnej, sukces został już odtrąbiony?

Co ma się zmienić skoro Olsztyn aktualnie wydaje niemały hajs na reklamy z AI dzikami? Kojarzycie problem z dzikami? No to w Olsztynie ktoś wpadł na pomysł, że to świetna reklama:

Wręcz oblepił tym jeden autobus i uważa to za atrakcje. To nie żart: (Btw, kojarzycie, gdzie lubiano nadużywać frazę “Komu przeszkadza…”?)

Poziom aktualnych władz jest tak niski, że ostatnio wręcz… pojechali tym busem do blokowisk sąsiednich gmin i “przekonywali” tamtejszych mieszkańców, żeby ci chcieli się przyłączyć do Olsztyna. Najwidoczniej tak nam się pali w budżecie, że trzeba się posuwać do akcji tak niskich lotów. Trochę więcej kontekstu we wpisie na mirko.