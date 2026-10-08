BBC płaciło białym pracownikom mniej, niż ich "niebiałym" odpowiednikom.
Kobiety na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla zarabiały średnio o 1,4% więcej niż mężczyźni; niepełnosprawni menedżerowie zarabiali o 7,5% więcej niż pełnosprawni pracownicy; a najlepiej opłacani pracownicy LGBTQ+ zarabiali średnio o 8,8% więcej niż ich koledzy nie LGBTQ+ijones
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Komentarze (11)
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Jak nie, lewica mówi, ze to dyskryminacja, tylko dyskryminacja
YOU ARE RACISM! BRO!
@Petururururu: Wszystkie portale które to opisują, powołują się na "BBC Annual Report".
Co by sugerowało że wzięto pod uwagę 100% pracowników, a nie robiono żadnego badania.