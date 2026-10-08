Kobiety na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla zarabiały średnio o 1,4% więcej niż mężczyźni; niepełnosprawni menedżerowie zarabiali o 7,5% więcej niż pełnosprawni pracownicy; a najlepiej opłacani pracownicy LGBTQ+ zarabiali średnio o 8,8% więcej niż ich koledzy nie LGBTQ+