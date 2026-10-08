my byliśmy tam w mniejszości i lekko mówiąc za nami tam nie przepadano

to były nasze ziemie, bo je sobie wywalczyliśmy w wojnie, 1939 pokazał jak kruche było nasze zwycięstwo i jak bardzo nas na Kresach nienawidzono

finalnie na dobre nam to wyszło, bo aktualne granice naszego kraju są o wiele lepsze, dzięki temu nasz kraj ma teraz normalnie granice i mimo wszystko póki co jest dość jednolity narodowo