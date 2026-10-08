Jak Polsce odbierano Kresy?
Wraz z agresją sowiecką z 17 września 1939 roku polskie Kresy Wschodnie zostały skazane na stopniową zagładę. Komuniści przy pomocy rozstrzelań, aresztowań, wywózek i propagandy skutecznie zawładnęli tymi terenami...Histmag
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Komentarze (25)
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@meblosciankazprl: Nie rozpędzaj się, bo podobny ewenement już był i nazywał się PRL. Chłopi też byli poza pańszczyzną, tylko w postaci PGR.
PRL też miał swoją politykę wewnętrzną, a zewnętrzną zajmował się Układ Warszawski. Daleko mi do rusofobii, ale rusofilia w drugą stronę ma taki sam wymiar jak przypisywanie każdemu łatki onucy.
(｡◕‿‿◕｡) #histmag
to były nasze ziemie, bo je sobie wywalczyliśmy w wojnie, 1939 pokazał jak kruche było nasze zwycięstwo i jak bardzo nas na Kresach nienawidzono
finalnie na dobre nam to wyszło, bo aktualne granice naszego kraju są o wiele lepsze, dzięki temu nasz kraj ma teraz normalnie granice i mimo wszystko póki co jest dość jednolity narodowo
@Milegodniawszystkim: nie wszędzie. Do dziś są miejsca na Litwie i Białorusi, gdzie większość mieszkańców jest pochodzenia polskiego.
No właśnie, "póki co", bo to się zmienia błyskawicznie.