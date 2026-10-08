Miałem Atari 65XE z magnetofonem przerobionym na Turbo 2000. Niestety był to kiepski zakup (ojciec kupił, a nie zrobił wcześniej researchu - ponieważ się nie znał), bo większość ludzi miała C64, a co za tym idzie więcej gierek. Joysticki też musiały być przerabiane, bo miały inne wtyczki. Od początku same problemy. Pamiętam, jak w tym czasie niektórzy mieli już PCty z takimi zielonymi monitorami (lub pomarańczowymi) + szklany filtr i grali w Pokaż całość