Atari 800XL wraca po 43 latach. Ma mechaniczną klawiaturę, działające kartridże
Atari wspólnie z Retro Games Ltd. i PLAION REPLAI zapowiedziało THE 800XL, pełnowymiarową replikę Atari 800XL z 1983 roku. Nowa wersja zachowuje wygląd oryginału, pełną mechaniczną klawiaturę, działający slot na kartridże i wbudowany Atari BASIC, ale dostaje też HDMI, USBochucki
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Komentarze (48)
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@Miesiaczny_Prosze: o ile dobrze pamiętam, to robiłem te blaszki z żyletek :)
@sukienka: wszedłem tu tylko po to ¯\(ツ)/¯
Dlatego o ile rozumiem sentyment do SNES-a/NEO-GEO czy Sega Mega Drive, gdzie były po prostu ładne gry
Nalezy tez pamietac, ze to emulacja pelna geba. Jesli chcecie czegos co bierze oryginal i idzie z nim poziom dalej, to jest piekny polski projekt RM800XL - https://revive-machines.com