Oczywiście że inspirują - politycy! Dzieciaki po prostu sprawdzają czy są w odpowiednio wysokiej grupie społecznej, której członkowie za takie czyny nie ponoszą żadnej kary.

Jak jesteś w odpowiendiej grupie to bez problemu możesz np. pozabijać ludzi samochodem i praktycznie nie ponieść żadnych konsekwencji...