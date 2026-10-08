Internetowy challenge? Policja sprawdza, czy ktoś inspiruje ataki nożowników
Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sprawdzają, czy w sieci nie pojawił się challenge, który skłania młodzież do podejmowania ataków nożem.opanowalemsztukepalenia
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Komentarze (34)
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- Tak, pseudopychologowie i pseudodziałacze wmawiający im że każda krytyka lub odmienne zdanie - to bezpośredni, agresywny, niewybaczalny atak na ich jestestwo.
Ten wysyp pseudo psychologow ktory powoduja ze ludzie sa jak platki sniegu jest mocno destrukcyjny dla spoleczenstwa
Jak jesteś w odpowiendiej grupie to bez problemu możesz np. pozabijać ludzi samochodem i praktycznie nie ponieść żadnych konsekwencji...
Czyli to jednak się dzieje: