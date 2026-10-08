Coś mi się wydaje, że części zachodnioeuropejskich, lewicowych polityków zależy na tym, aby Europa stopniowo straciła swoją pozycję gospodarczą, technologiczną i polityczną. Nie chodzi być może o dosłowne „zbankrutowanie Europy”, ale o jej systematyczne osłabianie i uzależnianie od innych państw.



Pamiętam, że swego czasu czytałem dokumenty i wypowiedzi pojawiające się w europejskich strukturach, w których wskazywano, że bogactwo i rozwój państw europejskich były w dużej mierze związane z historycznym wykorzystywaniem zasobów oraz przewagi Pokaż całość