Za kilkanaście lat niewiele może zostać z europejskiego przemysłu
Jeżeli UE nic nie zrobi z deficytem w handlu z Chinami, za kilkanaście lat niewiele zostanie z europejskiego przemysłu.mnvt
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Jeżeli UE nic nie zrobi z deficytem w handlu z Chinami, za kilkanaście lat niewiele zostanie z europejskiego przemysłu.mnvt
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Komentarze (44)
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R--------m.
Przecież na takie stołki byle debil się nie wdrapie, więc muszą zdawać sobie sprawę, że to co robią cofa nas mocno w rozwoju.
Komentarz usunięty przez autora
A debilami jesteśmy my, europejscy wyborcy, głosując caly czas na te same gęby i oczekując, że tym razem będzie lepiej.
¯\(ツ)/¯
Pamiętam, że swego czasu czytałem dokumenty i wypowiedzi pojawiające się w europejskich strukturach, w których wskazywano, że bogactwo i rozwój państw europejskich były w dużej mierze związane z historycznym wykorzystywaniem zasobów oraz przewagi
Przecież wiadomo, że jedyne co zrobi, to n-----e dodatkowych podatków.
Deficyt się zmniejszy, mimo że tłamszona regulacjami i biurokracją produkcja EU nadal będzie spadać.