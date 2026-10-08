Jak miałem 13-14 lat, wiecznie latałem po lasach. Zawsze miałem jakiś scyzoryk w plecaku, a jak po lekcjach miało być ognisko, to i maczeta, siekierka, albo bagnet od kałasza się w nim znalazły. Kto by pomyślał, że jak ktoś zobaczy, to będą się o tym rozpisywać na całą Polskę 🤔