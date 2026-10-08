Kolejny incydent w szkole. 13-latek przyniósł nóż
13-letni uczeń przyszedł do szkoły podstawowej w Pępowie w Wielkopolsce z nożem w plecaku. Pokazał go koledze, który przekazał informację nauczycielom. Policja zabezpieczyła przedmiot, a sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.krytyk1205
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Komentarze (65)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Copycat_effect
@Majkel2008: przecież w Polsce niewiele się gada na temat sytuacji we Francji, szczerzę wątpię by miało to trafić do mainstremu dla dzieciaków.