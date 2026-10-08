a tak z ciekawości: takie sądowe zakazy są legalne? w sensie, że nie dotyczą one tylko pełnoletnich? przyznaję się bez bicia, że pierwszy raz o tym słyszę ;) owszem nie raz słyszałem o zakazie prowadzenia pojazdów dla osób, które miały prawko lub nie, ale przede wszystkim były pełnoletnie.



abstrahując już całkowicie od zakazu jazdy rowerem, to jakaś aberracja :D