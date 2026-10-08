16-latek pijany na hulajnodze. Sąd zakazał mu prowadzenia na 47 miesięcy!
Nietrzeźwy 16-latek jechał hulajnogą elektryczną, przewożąc koleżankę. Sprawa trafiła do sądu w Nowym Tomyślu. Finał? Zakaz prowadzenia pojazdów na 47 miesięcy! To niemal 4 lata. Czy tak surowa kara dla nastolatka jest uzasadniona?InfoMagazyn
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Tak
Czyli nie 4 lata (48 miesięcy), nie 45 miesięcy tylko akurat 47.
48 to by już było za dużo, a 46 za mało :)
@hellfirehe: ja to bym mu dał 67
Tak
abstrahując już całkowicie od zakazu jazdy rowerem, to jakaś aberracja :D