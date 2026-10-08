Tym razem na liście wstydu firm z branży logistyczno-kurierskiej znalazł się DHL jak i DPD. Gdyż te 2 firmy zapłaciły ponad 36 razy mniejszy podatek niż sam Inpost, który w 2025 roku w Polsce zapłacił aż 500 mln zł podatku CIT.
Cały problem leży w tym, że DHL, który wygenerował 2,4 mld zł przychodu zapłacił 130 tysięcy zł podatku CIT, a DPD przy 4,8 mld zł przychodu zapłaciło nieco więcej bo 13,5 mln zł podatku CIT. A to wszystko przez transferowanie zysków poza granice Polski.
Właściciel InPostu alarmuje nas też o tym, że Komisja Gospodarki i Rozwoju, która dziś omawia planowaną podwyżkę CIT dla firm, uderzy przede wszystkim w polskie firmy, a nie te zagraniczne, które regularnie od lat unikają polskich podatków.
Pytanie do ekspertów(was):Jakiego przewoźnika wybierasz do swoich paczek?
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Rafał Brzoska publikuje kolejną listę wstydu!
Tym razem na liście wstydu firm z branży logistyczno-kurierskiej znalazł się DHL jak i DPD. Gdyż te 2 firmy zapłaciły ponad 36 razy mniejszy podatek niż sam Inpost, który w 2025 roku w Polsce zapłacił aż 500 mln zł podatku CIT. Cały problem leży w tym, że DHL, który wygenerował 2,4 mld zł przybizneszklasnieciem
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Komentarze (22)
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@malkontent: nie wiedziałem, ze każdy rząd pon89 roku w Polsce jest przyjacielem ue i dyma swoich obywateli dając wyciągać zyski zagranicznym firmom.
Oczywiście, że inpost. I chwalę sobie.
wybieram 1,5x droższy zagraniczny kapitał, bo Brzóska jest cool
tymczasem nie wybiorę polskiej tańszej firmy jak Orlen, bo tam tylko siku idę
Ale POPiSowcom wysarcz cyrk typu "Batyr nie podpisał kolejnej ustawy". Po co pisać potrzbne ustawy, jeszcze lobbyści z Niemiec by się obrazili. Wyobrażacie sobie te nagłówki w Niemieckich brukowcach? Polska niszczy DHL!
Widać postęp, janusz zaczyna lapac, ze dobra droga to nie dowalenie podatkow wszystkim tylko obnizenie wszystkim, a jesli politycy nie chca w tym wspolpracowac to wyprowadza sie kapital za granice i pozamiatane :)
- jazdy z telefonem w mordzie
- jazdy 100 km/h po mieście
- stawania na chodnikach
itd.