



Tym razem na liście wstydu firm z branży logistyczno-kurierskiej znalazł się DHL jak i DPD. Gdyż te 2 firmy zapłaciły ponad 36 razy mniejszy podatek niż sam Inpost, który w 2025 roku w Polsce zapłacił aż 500 mln zł podatku CIT.

Cały problem leży w tym, że DHL, który wygenerował 2,4 mld zł przychodu zapłacił 130 tysięcy zł podatku CIT, a DPD przy 4,8 mld zł przychodu zapłaciło nieco więcej bo 13,5 mln zł podatku CIT. A to wszystko przez transferowanie zysków poza granice Polski.

Właściciel InPostu alarmuje nas też o tym, że Komisja Gospodarki i Rozwoju, która dziś omawia planowaną podwyżkę CIT dla firm, uderzy przede wszystkim w polskie firmy, a nie te zagraniczne, które regularnie od lat unikają polskich podatków.

Pytanie do ekspertów(was):Jakiego przewoźnika wybierasz do swoich paczek?

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