nawet jakby znaleźli i faktycznie zaczęli wydobywać (a najpewniej sprzedali komuś koncesję), to ogół społeczeństwa by na tym stracił, zyskali nieliczni, swoi.

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Tam juz jest dawno podzielone, kto ma co dostać, gdyby coś znaleziono, bo żadna firma by nie poleciała wiercić bez odpowiedniej umowy. Takie artykuły sa po to, by nasze społeczeństwo nie zrobiło rabanu o ekologie - troche się ich pozwodzi ze "Polska ma złoża" i że "Niemcy