Polska ma gigantyczne złoża ropy? Odwierty ruszyły, Niemcy protestują
Platforma wiertnicza znów pracuje na Bałtyku niedaleko Świnoujścia, w rejonie koncesji "Wolin". Jak podaje niemiecka agencja prasowa dpa, po wznowieniu odwiertu niemieckie organizacje ekologiczne zebrały 88 tys. podpisów pod postulatem zakazu wydobycia ropy i gazu w pobliżu granicy. Tymczasem spółkaKapitanTorpedal
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Komentarze (55)
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Ale lepiej mniec niż nie mieć
Wiedząc to tym bardfziej żałosny jest bełkot brauna
Ekolodzy czesto protestuja bez sensu, bo maja jakies fundusze od ,,anonimowych darczyncow''.
@niezawodny: Ale w tytule nie masz "Niemałe" tylko "Gigantyczne"
Z resztą, nie mało dla przeciętnego Kowalskiego, w skali tego co inne kraje mają u siebie to raczej "szału nie ma"
NIE
Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek prasowy kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_nag%C5%82%C3%B3wk%C3%B3w_Betteridge%E2%80%99a
@Kshaq:
Jeśli w artykule pada znak zapytania, to odpowiedź na 99.99% jest negatywna.
Nie ma się czym jarać, niech sobie wiercą. Już mieliśmy ropę w Karlinie, jak widac na zdjeciu ponizej.
a potem byliśmy też potęgą łupkową ze znakiem zapytania.
@lepiejsprobujdiabla:
Tam juz jest dawno podzielone, kto ma co dostać, gdyby coś znaleziono, bo żadna firma by nie poleciała wiercić bez odpowiedniej umowy. Takie artykuły sa po to, by nasze społeczeństwo nie zrobiło rabanu o ekologie - troche się ich pozwodzi ze "Polska ma złoża" i że "Niemcy
Sponsorowane przez rossje jak to było w przypadku gazu.