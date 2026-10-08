Testowali chińskie luksusowe auto. W testach złamał się hamulec i to trzy razy
Testy chińskiego luksusowego auta Maextro V800 za 150 tys. USD wykazały wadę pedału hamulca. Dźwignia złamała się we wszystkich trzech testowanych nowych pojazdach. Wyprodukowany we współpracy z Huawei pojazd ma nawet ekspres do kawy i lodówkę, ale na hamulcu postanowili przyoszczędzić.jestemjakijestem1212
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Komentarze (23)
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Właśnie sobie oglądam pedał do mojego peżota... trochę inna konstrukcja jednak niż to co widać na filmie
Wizualnie - "PANIE JAK NIE WIDOĆ RURŻNICY TO POCO PSZEPŁACOĆ HJE HJE CHRUM KWII ALE TANIO, TANIEJ JAK TE ZACHODNIE"
W praktyce - "