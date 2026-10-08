Typowy przykład żółtackiego (braku) RnD xD - chińczyk naoglądał się elementów w fabryce, zrobił z pamięci podobny rysunek, hujajej dostarczył skopiowany wcześniej soft, chińczycka fabryka wysrała wszystko "zgodnie z projektem" tylko zapomnieli tam uwzględnić jakichś dupereli jak wymagane wytrzymałości elementów, odporność na zużycie i inne takie.



Wizualnie - "PANIE JAK NIE WIDOĆ RURŻNICY TO POCO PSZEPŁACOĆ HJE HJE CHRUM KWII ALE TANIO, TANIEJ JAK TE ZACHODNIE"

W praktyce - " Pokaż całość