Nowa opłata od UE. Uderzy w polskich producentów i kieszenie wszystkich obywatel
UE chce wprowadzić nową opłatę za elektroodpady, która według producentów może doprowadzić do podwyżek cen pralek, lodówek i zmywarek. Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie wpłacały do unijnego budżetu 2 euro za każdy kilogram niezebranego zużytego sprzętu elektrycznego.Skarbiec_Biz
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Komentarze (35)
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Po to wprowadzaja cenzure. Zeby bylo wiecej usmiechnietych.
Firmy już tak robią bardziej uczciwie lub mniej, kupujesz lodówkę i starą zabierają, niby ok, ale stara lodówka też jest coś warta w metalach i komponentach, więc nowa lodówka powinna być pomniejszona o daną kwotę.
Ludzie oddają sprzęty bogate w surowce firmom i w zamian dostają sadzonkę za 2,5zł, a wartość zużytego sprzętu potrafi być wielokrotnie
@radaroskop:
no wlasnie, elektrozlom w wiekszosci przypadkow wlasnie nie wpada na zlom, tylko do zakladow przetworczych (a nawet jak wpada na zlom, to najczesciej jest oddzielany od reszty i wysylany zbiorczo do zakladow recyklingu).
duze rzeczy sa na tyle cenne, ze sa firmy, ktore od ciebie odbieraja ten elektrozlom. Przyjezdzaja, biora z
Lodówka waży 70 kg x 3 lodówki, to mamy 210 kg x 2 euro, czyli 420 euro kary się należy.