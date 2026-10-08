Czyli tak.. konsument za darmo oddaje najcenniejsze surowce, komponenty i materiały, i jeszcze musi zapłacić, że oddaje..

Firmy już tak robią bardziej uczciwie lub mniej, kupujesz lodówkę i starą zabierają, niby ok, ale stara lodówka też jest coś warta w metalach i komponentach, więc nowa lodówka powinna być pomniejszona o daną kwotę.

Ludzie oddają sprzęty bogate w surowce firmom i w zamian dostają sadzonkę za 2,5zł, a wartość zużytego sprzętu potrafi być wielokrotnie Pokaż całość