Leżysz na stole, a koło ciebie przewija się wycieczka studentów, ordynator prowadzi wykład, a w tle kręcą się konserwatorzy i pracownicy techniczni. Norma odkad pamietam.gabinety i sale operacyjne działają jak dworzec bez przerwy wchodzą wychodza jak do obory. Ja dopiero niedawno odkrylam ze mozna sie nie zgodzic albo nawet wprost żądać parawanu. Z pękniętym jajnikiem nawet nie wiedziałam ze tlumacze sie studentowi a lekarz tylko sluchal z innego pokoju czy nie bredzi Pokaż całość