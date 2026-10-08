Syn lekarza przyglądał się operacji. Sąd: pacjentowi należy się 50 tys. zł
Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił apelację Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dotyczącej udziału osoby nieuprawnionej w zabiegu operacyjnym. Tym samym podwyższył zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta z 20 tys. zł do 50 tys. zł.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (21)
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Ależ lekarze w tym kraju mają niesamowitą odpowiedzialność.
Bo nie było asysty. Błąd to brak spełnienia formalnych warunków .
Druga instancja uratowała tylko opinię upadłych polskich sędziów:
- i tak wszyscy wiemy, że od widzimisię sędziów zalezy wysokości odszkodowania,
- więc pierwsza instancja zrobiła to celowo. Chyba umie liczyć.
- apelacja udowodniła, że to właśnie od widzimisię krętaczy w togach sędziowskich zależy wysokość odszkodowania.
Bo część ruchoma, czyli odszkodowanie, było zależne wyłącznie od widzimisię. Co apelacja udowodniła. A pierwsza instancja miała w pompie i nie miała przeciwskazań, żeby pokazać, że nawet wygrywając z konowałami można jeszcze dopłacić. Bo sędziuchy mają takie widzimisię.
G@wno-sędziowie na straży przywilejów kastowych. De facto za wprowadzenie poważnego ryzyka medycznego w czasie operacji odszkodowanie wynosi mniej niż ochrona dóbr osobistych cycków celebrytki.
To
Czyli pierwonie i tak pacjent był do tyłu???
Wy nie rozumiecie. Polski system prawny jest dobry tylko niedofinansowany
I git, mogliby podawac jeszcze ile to wyjdzie na glowe wykopka, stać nas :P
Widac, ze sie poprawia, bardzo skomplikowana sprawa, a zajelo to tylko 13 lat i wyszly tak niskie koszty.
Przecież asysta bombelka w operacji to kwintesencja prawilnego przesiąkania wartościami domowymi. Dzięki temu młody junior szybciej nauczy się fachu i będzie wiedział se trzeba ograniczać plebsowi dostęp do chronionego zawodu ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie jest zły, ale nie jest też najwyższych lotów.
Rok 2026 Zakończenie sprawy.
@KingaM: nie ma obowiązku leczenia się w szpitalu klinicznym, jak się nie podoba kształcenie następnych pokoleń lekarzy to można się leczyć w powiecie