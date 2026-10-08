"Obawiamy się naśladownictwa". Nastoletni zabójca mial kask z kamerką
Miał kask z kamerką, jego intencją było filmowanie tego, co robił. Obawiamy się ponurego fenomenu naśladownictwa - mówił Tusk. Mówił też o radykalnie niemądrych challenge'ach wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń.ZobaczLink
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Komentarze (55)
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ABSURD i przykrywka pod cenzurę...
Jak chcecie się zająć sprawą, namierzcie twórców challeng'y prawdopodobnie opłacanych przez Rosyjskie służby, poprawcie systemy ALARMOWE i naprawcie czas reagowania służby, żeby po wezwaniu nie docierały godzinę...
idiokracja, co tam u Matczaka? dobra nie bylo pytania, zapytam przed wyborami
Ale po co masz się orientować, przecież wiesz lepiej, a jak fakty temu przeczą to tym gorzej dla faktów.
Obawiam się ponurego fenomenu cenzurowania pod tzw. pretekstem.
Wetomat ratunku!