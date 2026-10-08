Polska Policja - Jak trzeba było znaleźć babcię która napisała krytycznie o owsiaku, to potrafili ją znaleźć w 12h i wjechać na chatę o 6 rano. Natomiast nie potrafią wyśledzić forum na który poyeby się brandzlują na aktów przemocy, to wykracza poza ich zdolności i możliwości.