Polska b--ń antydronowa podbija świat! Potwór z Tarnowa sieje popłoch
Oto najnowsze wieści o Potworze z Tarnowa. Polska b--ń antydronowa z Tarnowa wystrzeliwuje 3,6 tysiąca pocisków na minutę. Polscy inżynierowie wyznaczają światowe standardy a koszt likwidacji drona spada drastycznie.pawelkubalskilegio
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Komentarze (52)
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Raczej to jest b--ń do punktowej ochrony terenu, bądź do montowania na pojazdach w celu osłony pojazdu bądź ich grupy.
A nie do ochrony obszarowej.
a byle cywil może mieć pompkę Mosberga na gruby śrut i nawet nie musi dobrze celować w drona
Kolejne po fxmag g---o do zakopywania.
Białek powinien zmienić nazwę serwisu z wykop na zakop.
Do tego gdzie niby według ciebie "sieje popłoch"? Przeczytałeś w ogóle ten artykuł? Jest pełen bredni typu "ściana ognia" czy " kosmiczna szybkostrzelność" etc. To jakieś g---o zlecone przez producenta - dokładnie jak na fxmag.
I serio uważasz, że to "potwór"? Potworem można nazwać ciwsy z aegisem, a nie to.
Nie twierdzę,