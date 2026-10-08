ZUS już wypłaca pieniądze parom LGBT! Wszystkie wnioski zaakceptowane
ZUS potwierdził pierwsze wypłaty zasiłków opiekuńczych dla małżeństw jednopłciowych. Wszystkie dotychczasowe wnioski rozpatrzono pozytywnie. To efekt zmian umożliwiających rejestrację w Polsce małżeństw zawartych za granicą.Lokator87
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Komentarze (111)
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@PsychoSmerf: Gdzie ty widzisz te podziały i uprzywilejowanie? To jest przeciwieństwo tego o czym piszesz - parom wychowującym dzieci takie świadczenia się należą, a do tej pory z jakichś powodów wyróżniano grupę dyskryminowaną, której tego
@tutajsiemylisz: Działa, tuskowa ustawa o ''paliwach'' jest z datą wsteczną.
Pytanie czy ten promil spolecznestwa w ogole zasluguje na wykop przy skali marnotrawstwa i machlojek w polsce
@tutajsiemylisz: w polskim porządku prawnym w tym temacie nie ma żadnej dyskryminacji. W praktyce ciutek niby jest, ale formalnie nie ma. Każdy lgbt ma takie samo (dosłownie identyczne) do zrobienia sobie dziecka czy tam do adopcji. Prawo ma kompletnie w------e czy ktoś jest hetero czy homo - prawo interesują chromosomy (konkretnie co tam jest w dowodzie), a nie co kto