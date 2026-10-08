Koniec tanich samochodów z Chin. Unia idzie na wojne
Relacje handlowe między Unią Europejską a Chinami ponownie znalazły się w centrum uwagi. Bruksela naciska na Pekin w sprawie rosnącego eksportu chińskich samochodów, podczas gdy Chiny nie zamierzają łatwo ustępować. Fiasko rozmów może doprowadzić do dalszego zaostrzenia napięć między obiema stronamiFXMAG
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Komentarze (30)
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W sensie wojne cenową i teraz będę tanie samochody z Europy? :P
Ale spokojnie, chińczyki mają swoje sposoby, montownie będą przeniesione do europy i będą europejskie chińskie auta...
Weźmy np nowe "przystępne" elektryki. eC3? 89k. id.polo, albo cupra raval? 99k. ale nie tylko. z resztą mówię tutaj o cenach katalogowych i to aut nowych, a nie jak pójdziesz negocjować
Od lat twierdzę że my bez chińskich ozdób na haloween, 8 kolekcji fast-fashion w roku, narzędzi-jednorazówek, elektrośmieci itp itd sobie poradzimy.
Jakość białego człowieka ponad marketingowe wymysły i chciwość korporacji