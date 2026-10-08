Ceny aut trochę pospadały ostatnio dzięki własnie chinom i ich konkurencji. I ja wiem, że oni mogą to sprzedawać po dumpingowych cenach, albo nawet poniżej kosztów byle tylko wgryźć się w rynek, ale dla nas jako konsumentów dało to bardzo wiele.

Weźmy np nowe "przystępne" elektryki. eC3? 89k. id.polo, albo cupra raval? 99k. ale nie tylko. z resztą mówię tutaj o cenach katalogowych i to aut nowych, a nie jak pójdziesz negocjować Pokaż całość