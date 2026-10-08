EURO 7 to ABSURD?! Odkurzacze w kołach, podwójne SCR i pełna inwigilacja kierowc
Norma EURO 7 co tak naprawdę czeka kierowców i mechaników? W tym materiale rozkładam na czynniki pierwsze rozwiązania techniczne, koszty, nowe obowiązki pomiaru pyłu z hamulców i opon oraz kwestie monitorowania pojazdów (OBM i Geofencing). Jako mechanik z 20-letnim stażem oceniam, jak te zmiany wprastafari85
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Komentarze (64)
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@Rustyyyy: to silnik to zaraportuje przez OBM zdalnie, i się zablokuje, i będziesz miał tylko dwie opcje - na lawecie do ASO, albo na lawecie do zgniatarki.
Bo dokładnie takie same opinie są przy każdej kolejnej normie (i owszem nie są bezpodstawne) - oczywiście to jest przesuwanie okna Overtona i to co dziś przejdzie jako ewolucja, 20 lat temu byłoby absurdem.
Ale samo narzekanie to w dużej części wynik tego, że tak około czterdziestego roku życia zaczyna się zmieniać postrzeganie nowości - to co przed 40 było oczekiwaną i ciekawą innowacją, po 40 staje się niepotrzebną i
@cutthroat: no można
ale po co?
Jest jeszcze lepszy pomysł, zacząć świadomie głosować, odsunąć tych oszołomów od władzy i odwoływać głupie przepisy.