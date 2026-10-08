Tu jest parę tematów.



Bo dokładnie takie same opinie są przy każdej kolejnej normie (i owszem nie są bezpodstawne) - oczywiście to jest przesuwanie okna Overtona i to co dziś przejdzie jako ewolucja, 20 lat temu byłoby absurdem.



Ale samo narzekanie to w dużej części wynik tego, że tak około czterdziestego roku życia zaczyna się zmieniać postrzeganie nowości - to co przed 40 było oczekiwaną i ciekawą innowacją, po 40 staje się niepotrzebną i Pokaż całość