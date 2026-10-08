Polak fantazjował z AI. Pod jego dom policję wysłali Francuzi
Francuskie służby przekazały polskim policjantom informację o treściach mogących wskazywać na zagrożenie życia i zdrowiaooooooooo
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Francuskie służby przekazały polskim policjantom informację o treściach mogących wskazywać na zagrożenie życia i zdrowiaooooooooo
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Komentarze (59)
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@ooooooooo: Wydaje mi się, że każdy zgłasza takie rzeczy. Nie mam pewności tylko co do chińskich. Nie wiem też jak reaguje Lumo od Protona, który ma się chwalić stawianiem na prywatność
Jeśli ktoś chce prywatności to pozostaje postawić własny LLM co niestety będzie drogie
@aleksc: Sam jesteś jak papier toaletowy.
Le cabaret.
Czyli już wiadomo, że lepiej nie korzystać z tego śmieciowego europejskiego gówna Mistrala.