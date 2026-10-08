To az tak juz o nas dbaja? Nie wiedzialem. Bardzo mocno o nas dbaja... Bardzo dokladnie. Wszystko czytaja ze zrozumieniem. Kiedys to byl problem przerobic tyle danych ze zrozumieniem. Teraz to chyba latwiej musi byc jakos. Hmmm. Ciekawe, ciekawe. To juz tak o nas dbaja.. Aha.