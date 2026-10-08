Jest teoria że europejczycy się tak ucywilizowali bo przez setki lat kryminalistów się wieszało. W pewien sposób coś takiego udomowiło populację. Inni tłumaczą to różnicami kulturowymi, jeszcze inni różnica w rozwoju kory przedczołowej. Jakie by to wytłumaczenie nie było, fakt że europejczycy doprowadzili do takiego regresu cywilizacyjnego, a co gorsza brakuje im woli politycznej by przywrócić stan pierwotny jest skandaliczne.