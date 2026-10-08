Policja w Niemczech radzi kobietom wywołać wymioty, aby uchronić się przed g---t
Rzeczniczka policji Franka Haedke powiedziała, że może to być skuteczny sposób odparcia przestępstwa seksualnego.Czerwone_Stringi
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Rzeczniczka policji Franka Haedke powiedziała, że może to być skuteczny sposób odparcia przestępstwa seksualnego.Czerwone_Stringi
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (37)
najlepsze
Zapraszam do dyskusji.
Komentarz usunięty przez autora