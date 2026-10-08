Oszuści ukradli Ci pieniądze z konta? Bank ma 1 dzień na ich zwrot.
Mocna decyzja UOKiK. Pieniądze znikają z konta po ataku oszustów. Poszkodowany zgłasza sprawę do banku, a bank rozkłada ręce? Otóż już nie.Kk_account
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Mocna decyzja UOKiK. Pieniądze znikają z konta po ataku oszustów. Poszkodowany zgłasza sprawę do banku, a bank rozkłada ręce? Otóż już nie.Kk_account
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Komentarze (121)
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@BlazejGB: Akurat oszustwa są znacznie bardziej wyszukane, przemyślane i możesz myśleć, że właśnie bierzesz udział w zabezpieczeniu swoich środków przed kradzieżą.
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Ale jak jakis typ wezmie pożyczkę na twoje dane no to juz panie, zdarza się.
Nie mi, tylko bankowi. Przecież "pieniądze na koncie" nie są moje, tylko banku...
mniejszym winnym jest poszkodowany, który dał sie namówić na podanie numeru blik i zatwierdzenie bo zadzwonił do niego nieznajomy mówiący z ruskim akcentem
a karany na koniec będzie bank xD