Niepopularna opinia - jak oddajesz pieniądze "pracownikowi banku" ze wschodnim akcentem albo amerykańskiemu generałowi, który chce się z tobą spotkać, ale brakuje mu akurat na bilet, a 50-letnia, znudzona Karyna ma akurat kisiel w majtkach - to bank nie powinien płacić za twoje IQ na minusie. Banki dwoją i się troją z uświadamianiem ludzi, że jak ktoś przez telefon żąda dostępu do twojego konta, to na pewno nie jest pracownik banku - Pokaż całość