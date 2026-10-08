Porsche tnie 9 tysięcy etatów. Niemcy już chyba przegrali z Chinami
Biznes na całym świecie przeżywa turbulencje. To wymaga od firm zmiany strategii i niepopularnych decyzji. Do tych należą zwolnienia. Te liczone są już nie w dziesiątkach, czy setkach, ale tysiącach osób, które w wyniku podejmowanych działań stracą pracę. A to nie jedyne zmiany, które zachodzą u najFXMAG
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Komentarze (68)
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Gustaw NEIN !! zwalniać w pierwszej kolejności obcokrajowców.
ok GUT.
tak było nie zmyślam xD
Wchodzisz w jakieś bajki i teorie spiskowe o "przekupywaniu" skonsolidowanej Europy - idąc takim tokiem rozumowania, to najważniejszych urzędników skonsolidowanych USA, Rosji i Chin jest łatwiej przekupić niż urzędników w rozbitej i plemiennej Afryce.
Ceny energii w branży to jedno - tu się zgodzę :)
Ale niech mi ktoś wyjaśni dlaczego średnio pracownik na taśmie w VW zarabia 35€/h a ten sam pracownik w Chinkach zarabia 7€/h???
Ktoś tych niemieckich roszczeniowych nierobów (tak- nierobów którzy mają po 40 dni urlopu. Drugie tyle spędzają na
@mareksa666: Z tej chciwości, te firmy pozadłużane po same uszy i długi spłacają długami.