Nie żyje woźna zaatakowana w szkole przez byłego ucznia w Leszczydole
Nie żyje woźna, którą zaatakował były uczeń szkoły w Leszczydole-Nowinach - informuje policja. Kobiety nie udało się uratować mimo reanimacji. Miała 37 lat.opanowalemsztukepalenia
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Komentarze (222)
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@DziendobryMireczku: jak masz samobójców to etyka dziennikarska mówi by o nich nie pisać, bo będą inspirować innych. Niestety nie dotyczy to ataków nożowników, którzy w Jarosławiu pochłonęli cały weekend informacyjny, wczoraj o jednym mówiono cały dzień, to i dzisiaj przyszła kolej na drugiego. Kompletnie nie rozumiem co ma
Napisał wykopek na stronie która wyboostowała patostreamy/patogale już nie wspominając o rozmowach o życiu z Masą.