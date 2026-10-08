Aż bym się zapytał o co chodzi z tą agresją w społeczeństwie? W szkołach agresja, w pracy agresja, w polityce agresja, chłopaki z dziewczynami na siebie agresja, ideologicznie agresja, na drogach agresja, w mediach agresja, w sporcie agresja, na Wykopie agresja ;) itd. i to skakanie sobie do gardeł o rzeczy 500 rzędu. Ja rozumiem jak w latach 90ctych bezrobocie, alkoholizm, brak perspektyw, czasami ciężko na jedzenie czy ubrania itd. problemów wiele Pokaż całość