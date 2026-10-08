Jakieś 20 lat temu pracowałem w tym zakładzie, a obecnie mieszkam około kilometra od Famegu. Ciągle nie mogę wyjść z podziwu, że dopiero teraz ten twór upada.

Pracowałem na giętarni i wyglądało to tak, że połowa załogi nie wiedziała, po co tam jest, a reszta obsady zazwyczaj była pod wpływem alkoholu. Do tego dodajmy wałki, jakie odwalali zarząd i pracownicy biura, złodziejstwo pracowników spowodowane ciągłymi opóźnieniami w wypłatach oraz kradzieże ze strony Pokaż całość