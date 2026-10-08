Polski producent mebli z wnioskiem o upadłość. Zagrożonych 500 miejsc pracy
Fameg z Radomska złożył wniosek o upadłość. To jeden z największych producentów mebli i giętych krzeseł. Firma istnieje od 1881 roku i jeszcze dwa lata temu zatrudniała około pół tysiąca pracowników.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (41)
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A trolle polityczne będą się doszukiwać przyczyn w cenach energii, płacy minimalnej czy sprzedaży drewna do Chin. Ignorując całkowicie samobójcze ruchy Januszy z zarządu.
Pracowałem na giętarni i wyglądało to tak, że połowa załogi nie wiedziała, po co tam jest, a reszta obsady zazwyczaj była pod wpływem alkoholu. Do tego dodajmy wałki, jakie odwalali zarząd i pracownicy biura, złodziejstwo pracowników spowodowane ciągłymi opóźnieniami w wypłatach oraz kradzieże ze strony
Mam nadzieję że ktoś to przejmie i dalej będzie produkował krzesła które są naprawdę super.
SUDOP - Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta
niezła sumka pomocy, jak widać nie wystarczyła