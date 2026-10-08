Nie żyje Margaret Hamilton. Jej kod pomógł uratować lądowanie Apollo 11
Margaret Hamilton, wybitna informatyczka i pionierka w dziedzinie programowania, zmarła w wieku 90 lat.RRybak
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Margaret Hamilton, wybitna informatyczka i pionierka w dziedzinie programowania, zmarła w wieku 90 lat.RRybak
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Komentarze (56)
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od kiedy to cały laur spływa na kierownika projektu
od zawsze :D
Nawet nie muszę robić reserachu na ten temat, ale znając życie to była członkiem pewnie wielkiego zespołu i z jakiegoś powodu ją się wychwala, a facetach którzy zrobili właściwą robote to nikt nie pamięta xD
@epicentrum_chaosu: albo wyjsc za maz odpowiednio #pdk
@epicentrum_chaosu: jak pewnie każdy pracownik robiący kod dla k---a rakiet kosmicznych, nie była wyjątkowa na tle zespołu
Komentarz usunięty przez autora
https://wykop.pl/link/909787/dennis-ritchie-nie-zyje
(i zaledwie 6 zakopów - czyli tyle, ile znalezisko tutaj już teraz ma)