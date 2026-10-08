Uczeń zaatakował nożem woźną w szkole. Akcja pod Wyszkowem
Uczeń zaatakował nożem woźną w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny (woj. mazowieckie) - potwierdził Polsat News. Do zdarzenia miało dojść w czwartek rano.opanowalemsztukepalenia
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Komentarze (129)
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Jakie nastroje są dziś ?
https://wykop.pl/link/8025737/atak-nozownika-w-szkole-w-ostrolece-jest-wielu-rannych/komentarz/138910443/komentarz
A jak sa naśladowcy to od razu do pierdla za nawoływanie itp. Bo to nie jest zabawa.
Nie żyje woźna, którą zaatakował były uczeń szkoły w Leszczydole-Nowinach - informuje policja. Kobiety nie udało się uratować mimo reanimacji. Miała 37 lat.
Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/mazowieckie/news-nie-zyje-wozna-zaatakowana-w-szkole-przez-bylego-ucznia,nId,23555276#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox