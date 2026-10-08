wincyj hejtu w telewizji! Wincyj! Mogę tylko obstawiać że atakujący był prześladowany przez rówieśników (jak podobno ten z wczoraj) i po prostu pękł. Gnojenie kogoś jest fajne dopóki samemu nie jest się gnojonym a ostatnimi czasy mamy bardzo dużą normalizację zachowań patologicznych (od polityki przez social media).