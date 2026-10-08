Czy policja, nagrywając kierowcę przekraczającego prędkość sama łamie prawo?
Policjant musi przekroczyć prędkość, żeby nagrać kierowcę wideorejestratorem. Ale bez syreny i kogutów sam nie jest uprzywilejowany. Czy zatem również łamie przepisy? Sprawdziliśmy stanowisko Komendy Głównej Policji, przepisy i wyroki sądów. Odpowiedź nie jest oczywista.Nomando
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Komentarze (55)
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Nie raz w sieci czytałem o tym, ze policja jechała nieoznakowanym samochodem za kierowcą, łamiącym przepisy ruchu drogowego i na koniec wystawiali mu skumulowany mandat.
Czy to przypadkiem nie jest pozwalanie na łamanie prawa? Policja łamie prawo, kierowca łamie prawo... Gdyby podczas takiego nagrywania doszło do wypadku, zakładam, że policja nie odpowiadałaby za dopuszczenie do tego zdarzenia.
Policja nie, policjant tak.
Te glupki w policji nie rozumieją na jaką minę wsadzają ich ich komendanci. W sensie możesz nie wykonać rozkazu niezgodnego z prawem ale jak nie wykonasz tonlicz się z konsekwencjami prawnymi.
Polski urząd to g---o. Nawet TK przy jednej z ustaw stwierdził, że wprawdzie ustawa niekonstytucyjna ale państwo musiałoby zwracać w c--j hajsu więc c--j z tym
@Wilk_i_Zajac: Czy łamiący prawo musi ciągle łamać prawo? No może wystarczy raz?
A ja przy takim zatrzymaniu będę zgłaszał policjantowi który mnie zatrzymał, żeby sobie też wystawił mandat.
Ewentualnie będę zgłaszał do BSW i składał skargę do prokuratury.
Tak, nudzi mi się.
Mianowicie np. sznurkowe kontrole na "dmuchanko" bez powodu do zatrzymania/kontroli" Mają prawo bezpodstawnie kontrolować każdego z osobna bez powodu?
Parę lat temu weszły przepisy, że mogą tak rutynowo kontrolować. Co śmieszne - wcześniej nie mogli bez uzasadnionej pzyczyny xD, a i tak sprawdzali.
A jesli do złapania przestępcy potrzeba wyważyć drzwi, to czy jego zatrzymanie jest w zwiazku z tym nielegalne?
Policja ma prawo użyć środków ktore są niezbędne dla powstrzymania osoby lamiacej prawo. Jest to oczywiste w każdym systemie prawnym, nie tylko w Polsce.
@thorgoth: i ponownie kulą w płot... pamiętaj o tym, że ta sama bagietoformacja ze śmieciem majtczakiem robiła tam wała. Są doniesienia o podmianie notatki służbowej,
Co za problem zaktualizować prawo i dać policji takie uprawnienia jeśli to słuszne?
Problem jest niestety głębszy. Rządzący nauczyli się nie dotykać niczego trudnego, wrzucać sztuczne problemy typu krzyże w szkołach czy emerytury dla tancerzy zawodowych, ew. przepychać ustawy za które ktoś zapłacił i pompować w motłoch propagandę za 2mld.
Czy policjant goniąc złodzieja na piechotę łamie prawo przebiegając za nim przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub na czerwonym świetle?
@LudzieToDebile: żadne absurdy. Po prostu powinni włączyć sygnały i tyle, mogą gonić kierowce łamiącego przepisy.