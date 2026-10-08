Policja łamie prawo. Nie znam się więc zadam pytanie.

Nie raz w sieci czytałem o tym, ze policja jechała nieoznakowanym samochodem za kierowcą, łamiącym przepisy ruchu drogowego i na koniec wystawiali mu skumulowany mandat.

Czy to przypadkiem nie jest pozwalanie na łamanie prawa? Policja łamie prawo, kierowca łamie prawo... Gdyby podczas takiego nagrywania doszło do wypadku, zakładam, że policja nie odpowiadałaby za dopuszczenie do tego zdarzenia.