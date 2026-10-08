Potężna erupcja na Słońcu, jest szansa na zorze w piątek rano.
Na Słońcu doszło do silnej erupcji. Przewiduje się że w piątek między 5 a 8 rano bedą warunki by można było zaobserwować zorze polarne.SHOGOKI
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Na Słońcu doszło do silnej erupcji. Przewiduje się że w piątek między 5 a 8 rano bedą warunki by można było zaobserwować zorze polarne.SHOGOKI
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Komentarze (36)
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Ten ze stycznia był g3-g4, także nie liczcie na fajerwerki.
@arturnowak2018: a w raz z nim kryzys, bezrobocie, głód i anarchię. No ubaw po pachy xd
mam nadzieję, że już tego nie dozyję... :[[[