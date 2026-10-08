Niska jakość zabezpieczenia antykorozyjnego w Jaecoo 8 (220 tys. zł)
Czy chińskie auta są gorzej zabezpieczone przed rdzą? Jak wygląda ich podwozie? Jakiej jakości mają lakiery? Sprawdzamy to na przykładzie Jaecoo 8 porównując z niemieckim Volkswagen Passatem. Czy naprawdę warto dopłacać do niemieckiego samochodu? Czy wyższa cena to też wyższa jakość? Badamy grubośćGrzesio87
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Komentarze (55)
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Nie byłem nigdy fanem niemieckiej motoryzacji, ale tutaj chyba nikt nie powie, że robota nie została zrobiona.
Za 5 lat, przy polskich zimach, będziemy mieć "trumny na kołach", a warsztaty prawdopodobnie nie opędzą się od zaskoczonych właścicieli swoich "luksusowych" samochodów z Chin.
Pozdrawiam!
Oglądam kanał gościa co robi konserwację podwozi ale taką konkretną z odkręcaniem wszystkiego i czyszczeniem. Dużo nowych aut do niego przyjeżdża i byś się zdziwił jak popularne u nas marki praktycznie prosto z salonu są skorodowane, a jakoś i grubość oryginalnej konserwacji to jest śmiech na sali.
Taka konserwacja to jest od kilku tysięcy wzwyż. Za 2k to ci może jakiś Mietek w garażu bitexem prysnąć bez czyszczenia. Tylko,
- A jaecoo xD
Chińczycy szybko wprowadzają zmiany w autach, więc jest spora szansa, że będzie brakowało pasujących części - jeśli co rok wychodzi aktualizacja i części są niekompatybilne, to będzie problem naprawić auto po wypadku, czy jak coś padnie. Po co ktoś