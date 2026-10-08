Im więcej recenzji chińskich aut widzę - tym bardziej wygląda na to, że jest to auto jednorazowe. Pod terminem jednorazowe mam na myśli, że będzie miało jednego właściciela, a potem pójdzie na złom.

Chińczycy szybko wprowadzają zmiany w autach, więc jest spora szansa, że będzie brakowało pasujących części - jeśli co rok wychodzi aktualizacja i części są niekompatybilne, to będzie problem naprawić auto po wypadku, czy jak coś padnie. Po co ktoś Pokaż całość