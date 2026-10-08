Nie rozpoznała zawału widocznego na EKG. Pacjentka zmarła
Sąd karny skazał na grzywnę lekarkę, która przegapiła zawał serca. Sąd lekarski pierwszej instancji uznał winę, ale umorzył sprawę bez kary zawodowej. Po odwołaniu wnuczki pacjentki Naczelny Sąd Lekarski nazwał pomyłkę błędem wręcz studenckim i wymierzył naganę, drugą najłagodniejszą karę.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (63)
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sitwa konowalska: "tyle zarabiamy bo mamy odpowiedzialność!"
Ich odpowiedzialność za śmierć człowieka: grzywna.
Sitwy
Wasze środowisko to sitwiane raczysko.
@MiKeyCo: za samo to powinna mieć odebrane uprawnienia do leczenia i czekać na ponowny egzamin lekarski. Wszystko to po odwiedzenia wyroku za umyślne spowodowanie śmierci i zapłaceniu rodzinie odszkodowania.
@Doktor_PajHiWo: Ale po co ich pytać o zdanie? Przecież dobro pacjenta jest najważniejsze. Wystarczy zmienić prawo, zrobić dokładnie to co w przypadku innych zawodów jak zawody prawnicze.
@ly000: wy przygłupy czaicie, że będzie wyrok lekarski, cywilny i karny... a wy się podniecanie sądem koleżeńskim gdzie kary są najniższe, kary cywilne są najwyższe.
a nie zaraz...
Jaki problem by taki LEK konowały musiały zdawać powiedzmy co 5 lat... Lekarze zdadzą go
bez problemu za to reszta może zacząć myśleć nad zmiana zawodu...