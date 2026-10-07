Łukasz zapowiada dalsze działania związane zarówno z historią Natalii, jak i z funkcjonowaniem administracji grupy, na której pojawił się oczerniający jego dobre imię post.I właśnie kwestia administracji jest tutaj szczególnie ciekawa.Po wybuchu całej afery na grupie pojawiały się komunikaty dotyczące osoby, która wyniosła screeny poza grupę.
Przypominam jej cuuudowne słowa:
„Kimkolwiek jesteś, osobo, która wyniosła screena z naszej grupy, mamy tylko jedną prośbę do Ciebie: WYJDŹ STĄD.”
Pojawiły się również wpisy dotyczące poszukiwania „kreta” i wynoszenia treści poza zamkniętą społeczność, ponieważ według Anny Koral jest to zbrodnia ścigana karą utraty dostępu do jej grupy! A przecież to właśnie wydostanie się tej historii poza grupę sprawiło, że Łukasz w ogóle dostał możliwość publicznego odniesienia się do stawianych mu zarzutów!!!!!!!
Przypominam zarzutów MOLESTOWANIA i jazdy po alkoholu!
Łukasz zapowiada, że chce dalej zajmować się również kwestią odpowiedzialności administracji za sposób funkcjonowania takich grup.
Jeżeli chcecie śledzić ją bezpośrednio u źródła, Łukasza znajdziecie na Instagramie: @odczarowac_klamstwo
Chyba możemy już oficjalnie powiedzieć:to przestała być wyłącznie historia Łukasza i Natalii, a zaczyna się dyskusja o odpowiedzialności całego systemu anonimowego „ostrzegania”.
Komentarze (14)
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Czyli lekcja z algorytmów Facebooka wygląda mniej więcej tak:
Bronisz swojego dobrego imienia + masa zgłoszeń = blokada.
Siedzisz cicho i pozwalasz, żeby historia żyła własnym życiem → konto działa legancko tego 😄
Igę bronią tylko tam gdzie nie ma zagrożenia ich interesów. Jeżeli zaś chodzi o swoje środowisko to polka chyba tylko rosjanom dorównuje jeżeli chodzi psychologiczne metody wyniszczania wroga xD
W pracy się tyle tego naoglądałem swego czasu że szkoda słów
@pioter_ciemiezca: typowy babsztyl. Jak z bronienie morderczyni dzieci w USA?
edit1: zastanawiam się czy to ta chwila czy już nakręcać Małysza?
edit2: nie ma czasu do stracenia! Jak nie teraz to kiedy?!
Z 10 lat temu jak jeszcze karaczany nie pozakładali rodzin i nie pozalewali forem to by tam wjechali setką osób i zrajdowali tą grupę xD A zlewy wysyłane by były tonami bo ci ludzie potrafią w komentarzach swój adres zamieszkania wrzucać xD
Dzisiaj nie ma komu tego robić i takie rakowisko się w internecie rozwija xD
Naprawdę jestem wdzięczny, że
przecież poszukiwanie na instagramie czy facebooku zazwyczaj tak się kończy.