Co to za inba? Bo chyba mały kaliber, że mu sie chce w to bawić, no ale chociaż mu nie przeszkadzamy i niech robi jak chce i mu w tym życzmy powodzenia. Można?

edit1: zastanawiam się czy to ta chwila czy już nakręcać Małysza?

edit2: nie ma czasu do stracenia! Jak nie teraz to kiedy?!