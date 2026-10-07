Jeśli komuś zostały dwa lata życia, profesor zamieniał je w osiemnaście
Prof. Andrzej Mackiewicz przez ponad trzy dekady rozwijał w Poznaniu własną koncepcję terapeutycznej szczepionki przeciw czerniakowi. Jeśli komuś zostały dwa lata życia, zmieniał je w osiemnaście. Co dalej ze szczepionką profesora Andrzeja Mackiewicza po jego śmierci?Vahanara888
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Komentarze (25)
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... od wykańczania budżetu NFZ a nie chorób, od drenowania kasy a nie szkodliwych płynów, od uzdrawiania własnych finansów a nie chorych.
te s-------y zwane lekarzykami hieny najpazerniejsze na świecie potrafią zabić bo mają w dupie wyrostek!!!!
mam w rodzinie taki przypadek
banda śmieci!
W tym zderzaku był jeszcze zgrzyt, twierdził, że siły działające na pojazd są mniejsze niż wynika z mechaniki Newtona. To był niby główny powód odrzucenia patentu. Tyle kojarzę.
Bo nie mieli większych szans, badania nie spełniały kryteriów, nie było w nich żadnej grupy kontrolnej, dlaczego tak jak twierdza wybitna osobowość i zespół tego nie zrobili? nie wiem, ale to jest podejrzane, szczególnie jeżeli chwalili się
@voldi: mając czerniaka, chciałbyś być w grupie kontrolnej? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jest problem natury
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Gdzieś tak od trzech średnich krajowych w górę jest dokładnie zerowy wpływ na poziom szczęścia.