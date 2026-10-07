Co dalej? artykuł mówi, że w sumie to nic, że obecnie mamy bardziej zaawansowane techniki leczenia z o wiele lepszymi rezultatami a tego preparatu nigdy nie zalegalizowano jako leku, dlaczego się o to nie starano?

Bo nie mieli większych szans, badania nie spełniały kryteriów, nie było w nich żadnej grupy kontrolnej, dlaczego tak jak twierdza wybitna osobowość i zespół tego nie zrobili? nie wiem, ale to jest podejrzane, szczególnie jeżeli chwalili się Pokaż całość