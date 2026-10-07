Lekarze grożą rezygnacją z dyżurów
Nie jesteśmy na wojnie z rządem, ale możemy rezygnować z dyżurów. Lekarze krytykują zmiany. "Jeżeli będzie ten wymóg pół etatów minimum w danym szpitalu, no to ten specjalista po prostu nie będzie przyjeżdżał, bo nie będzie mógł takiej umowy podpisać"tomasztomasz1234
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Komentarze (114)
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@mmmmmmmmmmmmmm: Pięknie się to zestarzało. "Niech jadą" z 30 plusami i 1 minusem na wykopie? Co za czasy.
tel awiw -> waszyngton -> berlin -> poważne państwa -> niepoważne państwa -> Polska
¯\(ツ)/¯
@WOparachAbsurdu: Ty naprawdę myślisz, że ktoś tam, w tej polityce, to jest tam dla nas ?
@Pawel993: przecież już teraz mamy takie sytuacje i trupy.
A teraz przyjeżdżają mając 3 etaty jednocześnie?
@ZapuszczonyBrodacz: Skocic czas trwanie specjalizacji? Wole jak zoperuje mnie kardiolog po 5,5 latach studiow + 2 latach specjalizacji niż żaden.
@czorny_m: część nie zna przepisów, część nie czyta artykułu, który komentują... A niektórych w AD 2026 przerasta (na przykład) zainstalowanie sobie w przeglądarce czy na Androidzie automatycznej korekty tekstu.
Cóż poradzisz? ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Ich koszty życia są naprawdę wysokie. To nie jest tak że oni żyją skromnie i wszystko ładują w ETFy i poduszkę finansową -