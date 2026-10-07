Dla tego podoba mi się system w UK, sam syna uczyłem jeździć bez żadnej szkoły nauki jazdy, egzamin zdawał moim autem które znał. Teori nauczył się w domu sam bez siedzenia w klasie poszedł na egzamin i zdał. Jazdę zdał za 2 razem ale wiedział co zrobił źle i na drugim egzaminie zdał bez problemu.