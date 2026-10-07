Egzaminatorzy chcieli powstrzymać reformę systemu zdobywania prawa jazdy!
Próbowało obalić kluczowe zapisy reformy egzaminów na prawo jazdy w Polsce. Organizacje OSK lobbowały pod swoje biznesy.AndrzejInstruktor
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Próbowało obalić kluczowe zapisy reformy egzaminów na prawo jazdy w Polsce. Organizacje OSK lobbowały pod swoje biznesy.AndrzejInstruktor
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Komentarze (11)
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@panpegin: Oczywiście, że prawdopodobnie nie. Nie oszukujmy się, w Polsce nie chodzi o poprawę/zmiany na lepsze w systemie szkolenia kierowców, w Polsce chodzi przede wszystkim o drenowanie kieszeni kursanta. Nie ważne czy jest to word i czy te śmieszne szkoły jazdy.
Ja patrzę na to trochę inaczej, bo widziałem dane dotyczące zdawalności na placu, skargi na egzaminy, unieważnienia egzaminów i znam relacje samych egzaminatorów, bo siedzę