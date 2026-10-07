W kwietniu moja dziewczyna złamała nogę, przyjechaliśmy po 16 na SOR na szpital Uniwersytecki, wyszliśmy koło 12 w nocy. Po tygodniu się okazało że gips jej źle założyli, przez co obciążał jej złamaną kość (to nie wiem jak to nazwać, nie było typowe złamanie tylko tak jakby mięsień wyrwał jej 3mm odłamek kości), teraz czeka już chyba 3 miesiąc na rehabilitację bo jak więcej pochodzi to boli ją.