Kolejki na SOR w Krakowie: 7 godzin u Rydygiera, urząd i NFZ milczą
W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent z niskim priorytetem czekał na lekarza na SOR-ze Szpitala Rydygiera co najmniej 6 godzin i 53 minuty. To ponad trzy razy dłużej, niż przewiduje norma. W niedzielę zadaliśmy Urzędowi Miasta Krakowa i małopolskiemu NFZ po trzy pytania o kolejki i szpitaleRetano
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Komentarze (33)
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Amator. Będąc tam kiedyś na sorze z opiłkiem w oku czekałem 5,5 godziny, żeby okulistka w 5,5 minuty mi ogarnęła to oko (pewnie była w tym czasie w trzech innych szpitalach, dlatego tyle to trwało). No ale to jest nic. W poczekalni w tym czasie czekał przez 12
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