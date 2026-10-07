Czy Polska stała się krajem zawistnych donosicieli? Dużo na to wskazuje.
Mocny materiał, jak karze się w Polsce obywatela, który dba o wspólną przestrzeń przy chodniku oraz za co miasto domaga się zapłaty. Do tego sąsiadka, która donosi, że ktoś dba o teren przed domem. Jaka jest granica absurdu? Czy prawo jest dla ludzi, czy ludzie dla prawa? Komu to służy?Butch_Coolidge
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Komentarze (91)
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@dymaczdusz: pierwsi z kamerkami przylecicie
Zawsze i wszędzie były takie jednostki. Nic się nie zmieniło.
W sumie jest gdzieś w ustawie, jakie rośliny mogą rosnąć na takim pasie drogowym? Wątpię.
.. gdy zostanie wezwana.
Nigdy nie działają sami z siebie. W żadnej sprawie. I to jest dramat. A nie te kwietniki.
Jedna baba chciała wzystko zrobić legalnie, jak trzeba to dostała z ryj mokrą szmatą z napisem "w---------j". Inna baba od lat łamie, przyznam - c-----e, ale prawo i wszyscy się lutują i przyklaskują.
@krdewra: Łamanie c-------o prawa to obywatelski obowiązek. Prawo jest dla obywateli, a nie odwrotnie.
@krdewra: A jak by to miało działać inaczej? Musi przyjść jakiś Lenin, czy inny Król Słoneczko i ci wytłumaczyć? Mam przyjmować prawo jako jakąś prawdę objawioną? Niezmienne to są prawa fizyki, o reszcie decydują ludzie. I obowiązkiem ludzi jest sprzeciwiać się debilnemu prawu. Obozy zagłady były zgodne z prawem.
Takie to nasze spier...
Generalnie zajmowanie przestrzeni publicznej czy wspólnej jest o tyle problematyczne że ktoś wpierw zajmuje teren pod balkonem na kwiatki, potem zaczyna stawiać schowek na narzędzia a na końcu zaczyna się budowa bez zezwolenia i zasiedzenie. Dlatego nikt nie chce wydawać zgód nawet na głupie kwiatko bo potem inni przyjdą do więcej i będą pytać - dlaczego ja nie mogę a ktoś mógł.