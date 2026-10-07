Państwo z kartonu. Ktoś zadbał o miejski trawnik, ale nie uzyskał zgód, cała machina ruszyła, wraz z wysokimi mandatami czy dzienna karą administracyjną za zajęcia pasa drogowego. ALE!!! Wystarczy zrobić tam parking, czy zająć pas drogi publicznej np. aby sobie ułatwić prace budowlane i.... C--J IM TO LATA. MOŻESZ ZGŁASZAĆ DO USRANEJ ŚMIERCI I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI. DOSTANIE CO NAJWYŻEJ STÓWKĘ I SPADAJ NA SZCZAW.



Takie to nasze spier... Pokaż całość