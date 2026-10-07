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To akurat fakt, dlatego zdecydował się na to mimo, że może stracić te 5 % czy nawet 10% ludzi starych, nowi przyjdą, oni nie będą rozliczali z tego, że jest hipokrytą. Na tej jednej współpracy w 1 albo 2 miesiące zarobi więcej niż przeciętny Polak przez całe życie.Tak jest ze wszystkimi sławnymi osobami a afery często tylko nadają mu rozgłosu, tylko pojedynczy na tym rzeczywiście tracą ;)Ale