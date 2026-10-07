Książulo już zarabia 1 mln miesięcznie. Współpraca z Żabką przyniesie mu krocie.
Znany gastroinfluencer Książulo wprowadza swoją pizzę na półki 13 tys. sklepów Żabka. Sieć i twórca internetowy mogą zarobić na tej współpracy krocie. Wartość polskiego rynku influencer marketingu przekracza już miliard złotych rocznie.XeNinja
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Komentarze (188)
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@ostatni_lantianin: A komunizm tak ukochany przez debili działa tak, że co prawda nie ma tych złych "bogaczy", ale tępy motłoch nie staje się dzięki temu bogatszy, tylko nie ma nawet co żreć.
Historycznie to wszyscy tak bardzo wierzyli w te sprawiedliwości społeczne, socjalizmy i inne kołchozy że kto mógł - zamiast głodować w europie
To akurat fakt, dlatego zdecydował się na to mimo, że może stracić te 5 % czy nawet 10% ludzi starych, nowi przyjdą, oni nie będą rozliczali z tego, że jest hipokrytą. Na tej jednej współpracy w 1 albo 2 miesiące zarobi więcej niż przeciętny Polak przez całe życie.
Tak jest ze wszystkimi sławnymi osobami a afery często tylko nadają mu rozgłosu, tylko pojedynczy na tym rzeczywiście tracą ;)
Ale
ja sie zaczynam zastanawiac czy on k---a celowo mrozonki nie wypuscil bo nagle pol netu z------e ksiazulem, jakies k---a lokale z d--y rolki z nim robia. nie ogladam pewnie w wiadomosciach tez byl albo chociaz w teleexpressie.
moglby chlodzona chociaz ktora jest poziom wyzej nad mrozonkami. a tu nie najwiekszy syf zeby bylo glosno.
@Demigorgona:
dzinold patus wyciąga jak liczono okolice 80k+ miesięcznie na czysto, w 4 lata kupił już całej rodzinie mieszkania i sobie w------y dom
już wiem co miałeś na myśli ;p